В течение 10 дней школьники занимаются математикой и техническим творчеством, осваивают инженерные науки. Также для них организована лаборатория словесности, в рамках которой проводятся занятия по литературе и ораторскому искусству.

На факультете довузовской подготовки АлтГТУ отмечают, что формат летних занятий предложили родители воспитанников центра занимательных наук, действующего при техническом вузе. В центре занимательных наук организованы лаборатории "Эврика" (школьники 4−6-х классов), школа юных экспериментаторов (школьники 1−3-х классов), развивающие математические лаборатории "2×2" (2−5 классы) и "Декарт" для подготовки к олимпиадам (6−10 классы), научно-техническая лаборатория "Леонардо" (2−7 классы), лаборатория радиотехники и электроники "Тесла" (с 12 лет) и биотехнологическая лаборатория "Лакта" (5−10 классы), школа робототехники, творческие мастерские "Завиток" и "Колибри", кружок китайского языка. С этого учебного года будет осуществляться набор в лабораторию словесности.

Для учащихся старших классов в АлтГТУ действует физико-техническая школа, которая ведет углубленную подготовку школьников по физике, химии, математике, информатике. Преподаватели АлтГТУ помогают организовать научно-исследовательскую работу, готовят к предметным олимпиадам и конкурсам. Занятия проводятся с учетом предпочтений слушателей один раз в неделю в удобное время на базе вуза.

По результатам учебного года проявившие себя учащиеся рекомендуются к зачислению в центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" вне конкурса.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3852) 29-07-37, 8 (996) 704-21-84