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Водитель автомобиля Lexus в Барнауле предстанет перед судом за совершение ДТП, в результате которого погибли два человека — установлено, что в момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, деяние обвиняемого квалифицировано по части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, что это ДТП, вызвавшее большой резонанс, произошло в октябре 2017 года. Согласно версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, двигался на автомобиле Lexus по улице Трактовой в направлении от улицы Дальней к улице Попова со скоростью 60 километров в час.

"В пути следования, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода обвиняемый не предпринял мер к снижению скорости, а также полной остановке автомобиля. В нарушение правил дорожного движения Российской Федерации продолжил движение в том же направлении и с той же скоростью, в результате чего допустил наезд на пешеходов, переходивших в этот момент проезжую часть по пешеходному переходу", — указывают в прокуратуре.

В результате пешеходы скончались. В правоохранительном ведомстве добавляют, что водитель даже не имел водительского удостоверения. В свое оправдание он заявил, что не смог избежать наезда, так как пешеходы резко выбежали из-за автобуса.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.