Фото: vk.com/incident22
Дерево рухнуло на три припаркованных автомобиля в Барнауле утром в среду, 22 августа.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "По адресу Попова, 6/1 в 9:30 на автомобили упало дерево. Пострадавших нет", — отмечает автор заметки.
Также уточняется, что водитель одной из машин в момент падения дерева находился в автомобиле, но отделался испугом.
Напомним, что в Барнауле второй день наблюдается порывистый ветер. В регионе из-за непогоды действует штормовое предупреждение.
Комментарии
Поделом! Не фиг ставить корыта на газоне.
водитель одной из машин в момент падения дерева находился в автомобиле, но обделался испугом.
Народ вот по поводу засилья кибиток во дворах возмущается, а между тем решение проблемы может оказаться более чем парадоксальным. Например очередной вырубкой деревьев под маской санитарных мероприятий.