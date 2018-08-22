Фото: vk.com/incident22

Дерево рухнуло на три припаркованных автомобиля в Барнауле утром в среду, 22 августа.

О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "По адресу Попова, 6/1 в 9:30 на автомобили упало дерево. Пострадавших нет", — отмечает автор заметки.

Также уточняется, что водитель одной из машин в момент падения дерева находился в автомобиле, но отделался испугом.

Напомним, что в Барнауле второй день наблюдается порывистый ветер. В регионе из-за непогоды действует штормовое предупреждение.