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Новости

Пользователи "ВКонтакте" смогут запросить информацию о персональных данных

, ИА "Амител"
Эта возможность появилась благодаря вступившему в силу регламенту ЕС о защите персональных данных

Фото: traftip.ru

Соцсеть "ВКонтакте" по обращению пользователя будет предоставлять ему информацию по обработке его персональных данных. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу компании.

Данная возможность у пользователей появилась благодаря вступившему в силу в мае регламенту ЕС о защите персональных данных — GDPR (General Data Privacy Regulation).

В компании отметили, что в соответствии с GDPR пользователю по запросу могут предоставить нужную информацию об обработке его персональных данных, в частности, сведений, которые пользователь указал в профиле, технической информации, собираемой о нем автоматически (например, модель девайса, время, дата и IP входа), подписок на сообщества, списков его друзей, перечней загруженных им аудио и видео, списка его фотоальбомов, записей с персональной страницы пользователя, закладок, историй блокировок пользователя.

Представитель соцсети отметил, что запросить эти сведения можно через службу поддержки. "Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в Сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза", — добавили во "ВКонтакте".

Новый регламент ЕС расширяет понятие персональных данных, вводит понятие их трансграничной передачи, "псевдоанонимизации", устанавливает "право на забвение", определяет роль должностного лица по защите данных. Документ обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, у пользователей появится право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. Если требования будут нарушены, компании могут оштрафовать на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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