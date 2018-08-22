Фото: vk.com/barneos22

Шквалистый ветер в Барнауле продолжает преподносить неприятные сюрпризы горожанам в среду, 22 августа — на автомобиль упала оторванная вентиляция.

"У ТЦ "Район" на Докучаево оторвало вентиляцию, которая упала на припаркованный автомобиль. В нем находились двое взрослых", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Уточняется, что обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее 22 августа на улице Попова в Барнауле на три припаркованные машины упало дерево.

В регионе действует штормовое предупреждение.