Фото: vk.com/barneos22
Шквалистый ветер в Барнауле продолжает преподносить неприятные сюрпризы горожанам в среду, 22 августа — на автомобиль упала оторванная вентиляция.
"У ТЦ "Район" на Докучаево оторвало вентиляцию, которая упала на припаркованный автомобиль. В нем находились двое взрослых", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Уточняется, что обошлось без пострадавших.
Напомним, что ранее 22 августа на улице Попова в Барнауле на три припаркованные машины упало дерево.
В регионе действует штормовое предупреждение.
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