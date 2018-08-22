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В меню военнослужащих оборонительных сил Финляндии появится больше вегетарианских блюд, а один день в неделю станет полностью вегетарианским. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что из списка вегетарианских блюд будет исключена рыба, а взамен разрешены молочные продукты и куриные яйца. Также блюда будут состоять из картофеля, пасты, сои и куорна (грибного протеина), сообщила майор центра логистики оборонительных сил Финляндии, менеджер службы общественного питания Эйя Пулкки.

Подчеркивается, что причиной нововведения не является экономия денег. Вегетарианский день появится из-за пользы растительной пищи и влияния мясного производства на изменение климата.

Веганскую и вегетарианскую пищу в воинских частях Финляндии готовят уже давно для тех, кто не ест мясо, а доля растительных продуктов в меню военнослужащих в последние годы становится все больше.

Добавим, что в норвежской армии еще с 2014 года один день в неделю является полностью вегетарианским. Это новшество ввели с целью защиты климата планеты от глобального потепления, а также ради здорового образа жизни.