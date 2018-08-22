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Стало известно, кто станет почетным гражданином Алтайского края в 2018 году

, ИА "Амител"
Награда предполагает разовую выплату - 50 МРОТ, ежемесячный бонус в 5000 рублей и бесплатное лечение в санатории каждый год

Фото: ap22.ru

Два новых почетных гражданина появятся в Алтайском крае. Одним из них станет экс-депутат АКЗС Виктор Красилов, другим — бывший бригадир горно-обогатительного комбината Виктор Сапожников.

Решение о присвоении высшей региональной награды будет принимать Алтайское Заксобрание на сессии, которая пройдет 30 августа. В крае высшими наградами являются два знака отличия. Это звание "Почетный гражданин Алтайского края" и орден "За заслуги перед Алтайским краем". Всего же в регионе существует 10 видов различных наград. Помимо вышеназванных, это медали "За заслуги в труде", "За честь и мужество", "За заслуги во имя созидания", "За заслуги перед обществом", "Родительская слава"; почетная грамота АКЗС, почетная грамота правительства Алтайского края и юбилейная почетная грамота регионального кабмина.

Что касается Виктора Красилова, то он уже имеет почетное звание "Заслуженный работник торговли Российской Федерации", был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. В настоящее время является председателем Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ. Почетное звание он получит за "большой вклад в развитие потребительской кооперации и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем".

Виктор Сапожников ранее был награжден орденом Ленина, орденом Трудовой Славы II степени, орденом Трудовой Славы III степени, орденом "Знак Почета". Все эти знаки отличия он получил в бытность бригадиром Алтайского горно-обогатительного комбината Локтевского района. Нынешняя награда вручается "за высокие достижения в труде и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем".

Отметим, что почётный гражданин Алтайского края получает единовременно денежную сумму в размере 50 МРОТ (примерно 642 тысячи рублей с учетом районного коэффициента). Кроме того, ежемесячно ему будут выплачивать по 5 000 рублей, а также ежегодно давать бесплатную путевку в санатории, расположенные на территории региона.

Стоит добавить, что звание "Почетный гражданин Алтайского края" присваивается исключительно АКЗС. Его могут получить граждане РФ, имеющие госнаграды Российской Федерации и (или) награды СССР, РСФСР за особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем, связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в труде, защитой прав и свобод человека и гражданина, укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета Алтайского края в Российской Федерации и за рубежом, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края.

В настоящее время этим званием обладают 36 человек. Среди них большое число выдающихся личностей, не нуждающихся в дополнительном представлении. Перечислим полный список почетных граждан Алтайского края. Кстати, в живых из них осталось всего 18.

Каримхан Айдарханов (1925-2004), Антон Афанасьев, Иван Батанин, Мария Белоусова (1921-2013), Александр Бенгардт, Валентина Борисова-Хроменко (1919-2008), Мария Голубева, Алексей Грачев, Павел Гуков, Тамара Журавлева, Анатолий Игнатович, Михаил Калашников (1919 — 2013), Ида Калинина (1926 — 2015), Владимир Камышников (1918-1997), Вадим Каргаполов (1939-2014), Израил Копелиович (1925-2008), Раиса Коркина, Илья Максименко, Анатолий Мельников, Владимир Никифоров, Руфина Овсиевская (1931- 2012), Дементий Паротиков (1927-2011), Евгений Парфенов (1926-2006), Анатолий Петров, Виктор Погуляй, Николай Ростовцев (1924 — 2018), Геннадий Сакович, Владимир Самойленко, Иван Таран (1922-2002), Герман Титов (1935–2000), Василий Христенко (1925-2010), Владимир Чернышов, Яков Шойхет, Артур Эрнст (1934-2006), Марк Юдалевич (1918-2014), Иван Яркин (1918-1999).

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.08.2018 14:03
гость

Бригадиру -правильно, а красилову за что?!

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22.08.2018 14:09
гость

за развал КООП и продажу за откатный нал магазинов общества под торговые сети, за неумелое управление сетью.

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