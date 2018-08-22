Фото: rzn.info
Ураганный ветер не позволил провести в Барнауле в День российского флага шествие с 25-метровым триколором по запланированному сценарию.
Напомним, что колонна участников акции должна была проследовать по проспекту Ленина от площади Советов до набережной Оби. Однако погода внесла свои коррективы в эти намерения.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, из-за сильного ветра маршрут шествия был сильно укорочен.
В итоге флаг пронесли от улицы Молодежной до улицы Димитрова — это порядка 400 метров.
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Напомним, что из-за шквалистых порывов ветра в Барнауле 22 августа уже зафиксированы ЧП, связанные с падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Комментарии
Даже погода против этой показухи. Как там, кстати, госпожа Боровикова со товарищи - отмитинговали? Деревом в лобешник никому не прилетело?
Спасибо погоде, хоть спасла от лишних пробок на дороге из-за этой дури! ходили бы в парке с флагом на здоровье и не мешали людям!
Слабаки.В Рубцовске флаг 50 метров !
ахаха, даже природа против этих глупых и бесполезных "достижений". Реальные дела-то нет желания делать, только с флагами рекорды ставить горазды
Ну главное под окнами краевой администрации пронесли, больше никому и не надо
"Слабаки.В Рубцовске флаг 50 метров !"
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Чем больше нищеты, тем длинее флаги!