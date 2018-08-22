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Ураганный ветер не позволил провести в Барнауле в День российского флага шествие с 25-метровым триколором по запланированному сценарию.

Напомним, что колонна участников акции должна была проследовать по проспекту Ленина от площади Советов до набережной Оби. Однако погода внесла свои коррективы в эти намерения.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, из-за сильного ветра маршрут шествия был сильно укорочен.

В итоге флаг пронесли от улицы Молодежной до улицы Димитрова — это порядка 400 метров.

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Напомним, что из-за шквалистых порывов ветра в Барнауле 22 августа уже зафиксированы ЧП, связанные с падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.