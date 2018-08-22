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Дворец зрелищ и спорта в Барнауле могут открыть уже в сентябре

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил и.о. руководителя алтайского Крайсовпрофа Иван Панов

Фото: Geometria.ru

Железнодорожный суд города Барнаула может вынести решение об открытии Дворца зрелищ и спорта имени Германа Титова уже в начале сентября. Как рассказал ИА "Амител" и.о. руководителя алтайского Крайсовпрофа Иван Панов, утром 22 августа на арену пришли инспекторы, которые провели независимую экспертизу системы пожарной безопасности. В частности, они выяснили, как работает сигнализация внутри дворца и где расположены эвакуационные выходы. 

В целом экспертиза показала, что причин для прекращения работы Дворца спорта сейчас нет. В Крайсовпрофе уточнили, что до конца августа будет готово экспертное заключение и в сентябре может состояться суд, где, как они ожидают, будет вынесено решение о запрете на ограничительные меры. Иван Панов уточнил, что на заливку льда им понадобится около 5 дней, и, таким образом, уже в сентябре хоккеисты "Алтая" могут вернуться на родную площадку.

Отметим, что данную информацию уже подтвердили источники в команде. Сейчас управление спорта и молодежной политики Алтайского края не планирует заключать длительный договор об аренде ЛДС "Карандин-Арена". При этом собственник "Карандин-Арены" планирует расширить помещение для раздевалок и установить комнату для судей, чтобы там можно было проводить матчи ВХЛ. Власти уверены, что все 1100 детей и профессиональная команда "Алтай" вернутся во Дворец спорта после разрешения надзорного ведомства. Сейчас детей доставляют на тренировки на "Карандин-Арену" на специальных автобусах. При этом родители детей выходили на различные пикеты с требованием открыть Дворец спорта. В интернете также появилась петиция с просьбой к собственнику отдать спортивный объект государству или частному инвестору.

8 августа по решению Железнодорожного суда Барнаула был закрыт Дворец зрелищ и спорта. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.

В конце июля сотрудники пожарного надзора и прокуратуры выяснили, что из обнаруженных ранее 16 нарушений во Дворце спорта ликвидировали только одно. Прокуратура требовала его закрыть. Юристы Крайсовпрофа и арендаторов Дворца спорта пытались это оспорить, приводя различные аргументы, в том числе тот, что здание не видело капитального ремонта с 1966 года. Однако суд встал на сторону надзорного ведомства.

Отметим, что при этом вопрос реконструкции самого большого спортивного объекта города остается открытым. В нынешнем виде Дворец зрелищ и спорта может работать еще 5-7 лет, потом он будет нуждаться в реконструкции. Сейчас альтернативной площадки, способной принимать матчи ВХЛ, в крае нет. Даже арена "Алтай", которая будет достроена в ближайшие два года, будет являться только тренировочной базой и не решит проблему.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.08.2018 13:48
Грантштейн

Гражданин и.о. руководителя алтайского Крайсовпрофа Иван Панов, вы вместо предположений действиий суда, лучше бы объяснились перед общественностью где деньги, полученные от многолетней эксплуатации ДС, и почему вы не тратились на ремонт здания?

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22.08.2018 13:52
Мамочка

Детей на автобусах не доставляют. Нет их. Родители и дети сами справляются с доставкой

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22.08.2018 14:03
Гена

Сами или на такси отправляем .

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22.08.2018 14:09
- гость -

Никто никого никуда доставлять не обязан. Непонятно только зачем об этом врать.

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