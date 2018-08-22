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Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за подготовкой школ к новому учебному году. Почти 90% всех мероприятий уже реализованы, передает "РИА Новости".

В ведомстве уточняют, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учеников к новому учебному году было выдано свыше 16 тысяч предписаний с 54 тысячами мероприятий, которые касаются проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, покупки учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки, благоустройства территорий.

Сообщается, что порядка 90% всех нужных мероприятий в рамках подготовки школ реализованы, также в ходе проверки были обследованы 89% образовательных учреждений, проведены замеры уровней освещенности и исследованы пробы питьевой воды.

По итогам проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 195 миллионов рублей, в суды направлено более 3 тысяч дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство организовало для родителей ежегодную горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Она работает с 16 августа до 4 сентября.