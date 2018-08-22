На избирательных участках, где 9 сентября 2018 года состоятся досрочные выборы губернатора Алтайского края, будет установлена система видеонаблюдения. Работы выполнит компания "Ростелеком" по госконтракту с Избирательной комиссией Алтайского края.

Оператор произведет монтаж и настройку камер видеонаблюдения, обеспечит непрерывную съемку с последующим хранением видео в центре обработки данных компании. Кроме того, компания организует онлайн-трансляцию голосования на публичном и служебном порталах избиркома и окажет сервисную поддержку в период выборов.

К 9 сентября "Ростелеком" разместит цифровое оборудование в 815 помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий. В каждом будут смонтированы по две компактных IP-камеры, подключенные к источнику бесперебойного питания. Одна камера направлена на урны для голосования, другая – на рабочие места членов избиркома. На 22 августа Алтайский филиал компании произвел монтаж и настройку 545 программно-аппаратных комплексов, что составляет 60 процентов от объема работ.

В день выборов за процессом голосования на избирательных участках можно наблюдать на портале Nashvybor2018. Для организации онлайн-трансляции оператор использует собственную защищенную сеть передачи данных. Регистрация для входа на сайт не требуется, а для поддержки пользователей портала "Ростелеком" организует бесплатный номер 8 800 707 0022. За неделю до выборов оператор связи также откроет для сотрудников алтайского избиркома специальный служебный портал, чтобы контролировать процесс настройки программно-аппаратных комплексов.

"Работы по установке видеонаблюдения завершатся третьего сентября. С 8 по 10 сентября мы организуем круглосуточное дежурство для технической поддержки программно-аппаратных комплексов. В дежурстве будет задействовано порядка 300 наших специалистов", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

После завершения выборов видеозаписи с IP-камер будут храниться в центре обработки данных "Ростелекома" в течение трех месяцев с момента публикации результатов голосования.