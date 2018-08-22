Правила назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей поменяют в Алтайском крае. Если до сих пор бизнес-омбудсмена назначал лично губернатор, то теперь это будет АКЗС по представлению главы региона. Поправки в закон будут рассмотрены в следующий четверг, 30 августа.

По действующему краевому закону глава региона предоставляет федеральному бизнес-уполномоченному две кандидатуры на пост краевого омбудсмена. Если поправки в закон примут, а вряд ли будет иначе, то уполномоченный будет назначаться иначе. Губернатор будет предлагать кандидата на рассмотрение в АКЗС, предварительно согласовав его с Уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и местным бизнес-сообществом. Окончательное решение будут принимать депутаты. Уполномоченный будет назначаться также на пять лет. Но надо понимать, что в последние годы АКЗС всегда утверждало кандидатов от губернатора. Так что поправки не несут кардинальных перемен.

"Предложенный законопроект разработан в целях укрепления независимости института Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также для повышения открытости при выборе претендентов на эту должность и большего учета мнения предпринимательского сообщества", — прокомментировал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Также в законе пропишут перечень оснований для досрочного прекращения полномочий: личное заявление, прекращение гражданства РФ, нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

Напомним, сейчас пост бизнес-омбудсмена занимает Павел Нестеров. Он был назначен в октябре 2013 года. В октябре 2018 года должны состояться перевыборы.