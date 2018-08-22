Фото: vk.com/barneos22

Трамвайные линии передач оборвало в Барнауле днем в среду, 22 августа.

"Попова — Власихинская. Оборвались трамвайные линии передач. Ведутся работы по устранению последствий", — сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

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В паблике "Инцидент Барнаул", в свою очередь, уточняют, что провода были оборваны из-за автомобиля с небольшим краном-погрузчиком, который, видимо, зацепился за линии.

Ранее 22 августа, напомним, из-за сильного ветра на улице Попова на припаркованные машины упало дерево, а рядом с ТЦ "Район" на машину рухнула часть вентиляционной конструкции.

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