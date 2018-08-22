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Силовики в Норильске пресекли деятельность ячейки сторонников ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Красноярскому краю.

Отмечается, что группировка склоняла и вербовала жителей региона к выезду в зону боевых действий и участию в вооруженных конфликтах на стороне боевиков. Также члены группировки публично призывали к террористической деятельности.

Организаторы ячейки тоже собирались примкнуть к ИГ, действующей на территории Афганистана и Сирии, добавили в ведомстве. В ходе обысков правоохранители нашли в местах жительства и сборов вербовщиков устройства связи, экстремистскую литературу и банковские карты, которые они использовали для перевода денег на поддержание ресурсной базы террористов.

Организаторов террористической ячейки задержали. По фактам содействия террористической деятельности и публичных призывов к терроризму возбуждены уголовные дела. В данный момент часть задержанных дают признательные показания. Следственные мероприятия продолжаются.