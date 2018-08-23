Удаленность от Барнаула и дифференциация заработной платы будут иметь значение при расчете дотаций для городов и районов Алтайского края из краевого бюджета. Поправки в закон рассмотрят депутаты парламента Алтайского края на сессии в четверг, 30 августа.

Если поправки будут приняты, то для определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района и городского округа введут новые коэффициенты. Первый — это разница в районных коэффициентах к заработной плате на отдельных территориях Алтайского края. Второй — удаленность муниципального района, городского округа от Барнаула и населенного пункта от административного центра муниципального образования.

"Такой подход позволит учитывать специфику каждого муниципалитета и точнее рассчитывать размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности", — прокомментировал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Эти коэффициенты будут иметь значение при расчете индекса бюджетных расходов по вопросам местного значения.