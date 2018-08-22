Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Масштабный пожар уничтожил заготовки сена в поселке Зеленая Дубрава под Рубцовском — ЧП случилось ночью 22 августа.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло на улице Школьной. Данные о пожаре поступили в 02:31. Ликвидировать пожар удалось в 03:30.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Всего огнем было уничтожено 270 тюков сена, находящегося в частной собственности.

Вероятной причиной пожара называется поджог. В результате ЧП никто не пострадал.