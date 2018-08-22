Фото: twitter.com

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов поучаствовал в сожжении кокаина, изъятого в ходе российско-аргентинской спецоперации. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на посольство РФ в Аргентине.

Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, включая сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками были найдены на территории посольства РФ, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Уточняется, что наркотик был сожжен 21 августа в крематории на кладбище Чакарита.

В мероприятии также принимали участие министр безопасности Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств Аргентины.

В сообщении отмечается, что российский посол высказался за дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в сфере противодействия незаконному производству и обороту наркотиков. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия в духе стратегического партнерства между РФ и Аргентиной в борьбе с другими новыми вызовами и угрозами, включая международный терроризм и транснациональную организованную преступность.

📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/TsWl1kpmuC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.