Фото: twitter.com
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов поучаствовал в сожжении кокаина, изъятого в ходе российско-аргентинской спецоперации. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на посольство РФ в Аргентине.
Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, включая сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками были найдены на территории посольства РФ, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Уточняется, что наркотик был сожжен 21 августа в крематории на кладбище Чакарита.
В мероприятии также принимали участие министр безопасности Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств Аргентины.
В сообщении отмечается, что российский посол высказался за дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в сфере противодействия незаконному производству и обороту наркотиков. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия в духе стратегического партнерства между РФ и Аргентиной в борьбе с другими новыми вызовами и угрозами, включая международный терроризм и транснациональную организованную преступность.
📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/TsWl1kpmuC— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.
📹#CABA | 📍Cementerio de la #Chacarita.— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.
✅ Quema de 3⃣8⃣9⃣kilos de cocaína incautados en el "Operativo 12 Reinas" 👑. Cada uno de los "ladrillos" con estupefaciente son incinerados para su destrucción. pic.twitter.com/ubAbmXmSbW
Комментарии
В кармане кто-то в посольство принёс?
Они заплатят за это, ох заплатят
наркотик был сожжен 21 августа в крематории на кладбище
а потом:
и мертвы с косами стоять...
и тишина.
Создать сеть наркотрафика через посольства. Гениально, товар ищи!
Ну понятно, Маха Захарова какая то не такая в последнее время , виной тому аргентинский кокс