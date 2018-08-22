Доходы от уплаты штрафов за нарушения ПДД в Алтайском крае будут поступать в региональный дорожный фонд. Такие поправки будут внесены в краевой закон на сессии парламента в четверг, 30 августа.

Если поправки будут приняты большинством депутатов, то в дорожный фонд будут направляться доходы краевого бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства России о безопасности дорожного движения.

Сегодня по закону дорожный фонд Алтайского края формируется из нескольких источников:

доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в краевой бюджет;

доходов консолидированного бюджета Алтайского края от транспортного налога;

доходов консолидированного бюджета Алтайского края от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

доходов консолидированного бюджета Алтайского края от платежей в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в краевой бюджет;

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету.

Напомним, что средства из фонда направляются на дороги регионального или межмуниципального значения, а также на дороги местного значения и проезды к дворам многоквартирных домов.

В 2018 году размер дорожного фонда региона установлен на уровне 9,2 млрд рублей.