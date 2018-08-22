Жителям Алтая предложили честно рассказать, что влияет на их здоровье

В Алтайском крае, как и в других российских регионах, уже 20 сентября стартует выборочное наблюдение населения. Оно продлится до 5 октября. Главный вопрос, ответ на который должна помочь сформулировать статслужба, звучит так: "Что влияет на здоровье населения Алтайского края".

Обследованию подлежат 225 домохозяйств региона, отобранных централизованно по методу случайной выборки. В их числе домашние хозяйства в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Славгороде, в нескольких райцентрах — селах Краснощеково, Михайловское и др.

Данное мероприятие проводится в рамках постановления правительства РФ от 27 ноября 2010 года "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения", а также плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах концепции демографической политики Российской Федерации.

Во всех регионах страны уже этой осенью будет опрошено 15 тысяч человек. Участвовать в соцопросе смогут граждане старше 15 лет. У них переписчик в числе прочего поинтересуется, на основании чего респондент оценивает состояние своего здоровья, в какой мере заботится о нем, беспокоит ли респондента чувство одиночества, занимается ли он физкультурой или спортом в свободное время и имеет ли вредные привычки. При этом гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации.

Особенностью этого выборочного наблюдения станет проведение опроса на планшетах со специально разработанным ПО. Результаты будут использованы при разработке и оценке эффективности мер по реализации концепции демографической политики РФ на период до 2025 года.

Проводить предстоящее выборочное обследование будут специально обученные интервьюеры с использованием электронных вопросников. Переписчик при себе будет иметь специальное удостоверение и паспорт.

Вообще, результаты наблюдения в крае могут показать, мягко говоря, нерадужную картину. Напомним, что Алтайский край уже несколько лет подряд называют одним из лидеров по числу психических расстройств в стране. Кроме того, регион лидирует по числу людей с ожирением, ну и, наконец, по итогам 2017 года Минздрав России зафиксировал самое большое количество заболевших именно в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения пришлось более 250 тысяч заболеваний.

Читайте также: Алтайский край возглавил рейтинг регионов с психическими расстройствами

В этой связи ключевой вопрос к предстоящему статисследованию только один — насколько репрезентативным оно окажется, учитывая не слишком большой охват населения и традиционный менталитет, предполагающий отсутствие публичных жалоб у населения на состояние здоровья. Кроме того, в числе опрошенных, вероятно, будет преобладать молодежь, самочувствие которой объективно лучше, чем у людей среднего и пожилого возраста.