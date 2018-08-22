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В соцсети Facebook появилась система оценки репутации пользователей, определяющая степень благонадежности по специальной шкале. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на The Washington Post.

По словам главы департамента по борьбе с дезинформацией компании Тессы Лионса, шкалу с делениями от нуля до одного разработали в рамках борьбы с фейковыми новостями.

При этом соцсеть не раскрывает критерии, по которым будет определяться благонадежность пользователя, так как это откроет алгоритмы, которыми смогут манипулировать злоумышленники.