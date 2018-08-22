Работа юной авангардистки, 12-летней Марии Новожиловой из Барнаула, выполненная в редкой технике "лучизм", войдет в экспозицию выставки Третьяковской галереи в Москве. Ее выбрали по итогам конкурса "Авангардист", который проводила компания МТС совместно с Государственной Третьяковской галереей в рамках всероссийского благотворительного творческого проекта "Поколение М".

В течение года на сайте проекта в режиме онлайн проходило состязание юных художников. Участники от 11 до 18 лет проходили серию уникальных видеоуроков от ведущих педагогов Третьяковской галереи и создавали собственные картины в стиле лучизма — одного из ранних направлений абстрактной, или, как ее еще называют, беспредметной живописи в истории мирового художественного авангарда. Картина жительницы Барнаула выбрана в числе лучших двадцати работ со всей страны. Экспозиция, в которой она будет представлена, откроется в Третьяковской галерее на Крымском Валу осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова.

"Я очень хотела победить и счастлива. Спасибо проекту! Очень жду встречи с Третьяковкой", - поделилась впечатлениями Мария Новожилова.

Юная авангардистка учится в СОШ № 68 Барнаула и, по ее словам, рисует с раннего детства. Причем училась живописи сама. Также девочка увлекается художественным творчеством и игрой на гитаре. Начиная с этого года Мария будет обучаться живописи в художественной школе №2 г. Барнаула.

"Мария станет участником экспозиции в легендарной Третьяковке, такую редкую возможность таланту открыло участие в проекте "Поколение М". Успех Марии – гордость для всех барнаульцев и жителей нашего края. Уверен, что такая яркая победа станет примером для других ребят и подвигнет их к участию в конкурсе, а жителей Алтайского края — к активному голосованию за работы земляков. Это тоже немаловажно, ведь каждый "лайк" на сайте или в группах проекта в социальных сетях конвертируется в реальные деньги, которые идут на помощь тяжелобольным детям со всей страны. "Поколение М" открыт для каждого, кто творит и хочет помогать другим", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС. Это одновременно возможность развития творческих способностей талантливых ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта дети участвуют в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. Творческие работы получают баллы за "лайки", репосты и т.д., которые попадают в общий счет. Затем МТС переводит баллы в деньги и направляет их на благотворительность. В рамках проекта собрано уже более 15 миллионов рублей, которые были направлены на операции 42 детям. Признание и значимость проекта подтверждены рядом премий.