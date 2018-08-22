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Столкновение автомобиля с коровой в Горном Алтае обернулось гибелью 18-летней девушки и травмированием еще трёх человек.

Как сообщили в МВД по республике, авария произошла 21 августа около 08:50 в Онгудайском районе на 734-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

"Водитель автомобиля Honda Torneo при движении со стороны села Иня в направлении села Иодро не справился с управлением и допустил наезд на корову, находившуюся на проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства", — уточняют в полиции.

В результате ДТП в районную больницу доставили двух молодых людей 22 и 25 лет, а также девушек 18 и 17 лет.

В итоге старшая из девушек скончалась в медучреждении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.