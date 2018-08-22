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Есть проблемы: Томенко пообещал помощь свинокомплексу со сложной историей

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Для дальнейшего развития предприятию "Система" требуется около миллиарда рублей

 

Сельхозкомпании "Система" требуется около миллиарда рублей на дальнейшее развитие. Свинокомплекс находится в селе Фунтики Топчихинского района. Сегодня это крупнейший работодатель района и уникальное предприятие даже в разрезе страны. Основное отличие от других подобных — инновационные разработки, которые внедрены и работают на производстве.

История одного банкротства

Сельхозкомпания "Система" — это бывшее животноводческое предприятие СПС "Искра". История у компании сложная. Изначально собственник ставил амбициозную цель - создать высокотехнологичный свинокомплекс полного цикла на 30 тысяч голов. Стоимость — 370 миллионов рублей.

"Было принято решение начать строительство, начать производственную деятельность. А по окончании нам была бы точно понятна итоговая сумма, которая потребовалась бы на реализацию проекта. Но случилось то, что случилось. Россельхозбанк в одностороннем порядке без объяснения причин прекратил финансирование. Мы оказались без котельной, кормопроизводства в очень непростой ситуации. Потом в разы сократилась реализация продукции, возникли сложности с обслуживанием. Была начата процедура банкротства", — рассказал директор компании "Система" Топчихинского района Александр Орлов.

Процедура банкротства длилась 3,5 года. "Мы ставили цель сохранить все, что создано. Было очень серьезное противостояние с банковскими структурами. Но цели достигнуты, мы вышли из процедуры, все имущество мы выкупили. Процедура банкротства нам обошлась в 38% от имеющегося долга. На мой взгляд, это хороший результат. На выкуп мы затратили 202 миллиона рублей из имеющейся суммарной кредиторской задолженности в 540 миллионов", — добавляет Орлов.

Сегодня на предприятии содержится 7,5 тыс. голов. Уже к концу 2018-го это число должно увеличиться в два раза. На производственную мощность (30 тысяч голов) компания хочет выйти в 2019 году, когда за счет собственных средств будет достроен второй комплекс.

Сегодня на предприятии трудятся 240 человек. Средняя заработная плата сотрудников — 32 тысячи рублей. Ежегодно предприятие в бюджеты разных уровней перечисляет до 30 миллионов рублей налоговых платежей.

"Работаем на 50% мощности по откорму. Это, конечно, очень сдерживает нас в развитии, сдерживает экономические показатели", — говорит Александр Николаевич.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил предприятие "Система" 21 августа. На встрече с Томенко директор компании заявил, что предприятие может освоить миллиард рублей поддержки. "Я это ответственно говорю. Эти планы родились не минуту назад", — подчеркнул Орлов.

Ситуацию осложняет история банкротства предприятия. Сегодня кредитные организации не дают льготные кредиты компании.

"Сегодня у предприятия есть потребность в заемных средствах, для того чтобы дальше развиваться, есть в связи с историей хозяйства сложности с доступом этих ресурсов. Но в индивидуальном порядке надо будет посмотреть, как этот вопрос решается", — заявил Виктор Томенко.

Инновации

Также Томенко пообещал помощь предприятию в развитии инновационных технологий. На свинокомплексе работает уникальная система по утилизации отходов жизнедеятельности. Кавитатор — разработка алтайских ученых. Он обеспечивает полное обеззараживание навозных стоков. Очищенной субстанцией предприятие удобряет свои поля.

"При прохождении любого вещества через кавитатор, в данном случае речь о навозных стоках с влажностью до 97%, меняется кристаллическая решетка вещества. Значит, меняются свойства. Проводились многочисленные исследования. Они показали, что за один проход полностью уничтожаются неприятные моменты. У нас есть документальные подтверждения", — рассказывает Орлов.

Производительность – до 60 тонн в час. Полностью весь объем – 20 тысяч кубометров в год. "Мы можем ее в любой момент включить и обеззараживать стоки. Эта разработка была сделана в Алтайском крае, к ее созданию приложили руку алтайские ученые", — добавляет Орлов.

Кавитатор работает в экспериментальном режиме: предприятие обращалось в Минсельхоз с просьбой внести технологию как дополнительный способ обеззараживания. Однако ответ ведомства был таков: представленных документов недостаточно, но Минсельхоз не возражает против метода кавитационной обработки навозных стоков.

"Мы внимательно изучим этот опыт в подразделениях "Системы" и со стороны региональных властей окажем поддержку для того, чтобы все узаконить и, может быть, тиражировать его в другие наши хозяйственные предприятия. Обязательно этим займемся", — пообещал Томенко.

"Алтайская сказка"

Также врио губернатора посетил 21 августа предприятие сельхозпереработки "Роса" в Шипуновском районе.

Сегодня компания перерабатывает все виды зерна, произрастающего в России, — до 120 тысяч тонн в год. Крупы под торговыми марками "Алтайская сказка" и Altalia продают практически во всех регионах Российской Федерации, но в основном завод обеспечивает зерном Алтайский край. На международный рынок компания вышла в 2008 году. Сейчас продукция представлена в 50 странах мира. От всего производимого объема на импорт идет 18%. В планах на ближайший год расшить географию и объемы поставок.

"Мы экспортируем во все страны Евросоюза, США, Израиль, Китай. Сейчас стоит задача расширения, занятие определенных ниш", — рассказал Виктору Томенко учредитель компании "Роса" Юрий Юрченко.

Встреча с общественниками

Кроме того, во время рабочей поездки Виктор Томенко встретился с жителями Шипуновского и Поспелихинского районов. На основе запросов людей продолжается формирование новой стратегии социально-экономического развития края.

"Состоялось живое обсуждение проблем, которые сформировались в последние годы. Ими надо заниматься. А для этого краю необходимо серьезно укрепить свои финансовые возможности: развивать экономику, прислушиваться к нашим предприятиям, которые имеют перспективы, планы развития и могут нам эту базу создать. Это сельскохозяйственные и предприятия промышленности, которые занимаются сельхозпереработкой, машиностроением, химией, — все наши базовые отрасли.

Они уже сегодня имеют конкурентные преимущества и основу. Но также необходимо привлекать и новых инвесторов. Интерес по краю есть, но чего-то пока не хватает для того, чтобы люди зашли сюда и закрепились", — заявил Томенко.

В Поспелихе главным вопросом стала проблема подтопления села грунтовыми водами. Система дренажных канав износилась: где-то заросла травой, где-то ее размыло. С задачей создания новой системы районные власти самостоятельно справиться не могут. Виктор Томенко пообещал взять ситуацию на контроль и дать необходимые поручения профильным органам власти.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.08.2018 16:03
- гость -

Ну вот, это же серьёзная проблема, потому что в крае больше никто не работает по такой технологии. Хорошо, что именно Томенко поможет предприятию. Потому что на других кандидатов надежды нет.

0  0
22.08.2018 16:06
Евгений

В решении любой проблемы нужно грамотно к ней подходить, а не бить во все колокола. Поэтому ждем помощи, и надеемся, что все будет хорошо.

0  0
22.08.2018 16:11
Анатолий

А иметь связь с зарубежными странами это вообще хорошо. Значит производство процветает

0  0
22.08.2018 16:15
Алиса

Я уверена, что помощь будет оказана. Ведь у Томенко самая интересная и четкая программа развития края. Главное немного подождать.

0  0
22.08.2018 16:15
- гость -

Ещё один обещалкин) Хоть разбавлю здравым комментом уютную компашку едротроллей)

0  0
22.08.2018 16:17
16:15

А вот и боты начали подтягиваться, сейчас опять все комменты загадят.

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