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Группа исследователей Каирского университета во главе с Энрико Греко обнаружила в египетской гробнице кусок сыра, которому не менее 3200 лет. Об этом пишет канал 360, ссылаясь на агентство Nation News.

В найденном еще в XIX веке захоронении был погребен жрец, казначей и полководец Птахмес. По словам историков, он являлся управляющим Мэмфиса, являвшегося столицей Нижнего Египта в период 19-й династии.

Археологи нашли сыр в нескольких целых глиняных кувшинах. Предположительно, его сделали из смеси молока козы, овцы и буйволицы. Вероятно, он был мягким, влажным и кислым.

Подчеркивается, что в куске сыра также были обнаружены следы бактерий возбудителя бруцеллеза Brucella melitensis.