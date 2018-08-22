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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о том, что ветреная погода в регионе продолжится, а значит, в четверг, 23 августа, не следует забывать о мерах предосторожности.

"По прогнозам синоптиков, в крае в предстоящие сутки местами возможен дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, также ветрено будет и днем", — указывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Лучше всего переждать непогоду в капитальных строениях. Но если вы находитесь во время сильного ветра на улице, то следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - добавляют в МЧС.

Напомним, что в Барнауле 22 августа из-за сильного ветра уже имели место происшествия, связанные с падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.