Фото: altaipriroda.ru

Жителей Барнаула и Алтайского края обеспокоило появление большого количества бабочек, которые летят в темное время суток на свет. Об этом пишет канал "Катунь 24".

Управление лесами Минприроды региона сообщило, что "захватившие" город насекомые относятся к виду непарный шелкопряд и сейчас не представляют угрозы для садовых и лесных насаждений. В ведомстве отметили, что основной функцией бабочек сейчас является размножение. Они гибнут сразу после откладывания яйцекладок.

В мае следующего года произойдет отрождение молодых гусениц, после чего они начнут питаться молодой листвой. "В октябре текущего года управлением лесами Минприроды АК совместно с филиалом ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Алтайского края" запланировано проведение лесопатологических обследований в лесах края для установления численности непарного шелкопряда, по итогам которых будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности данного вида в 2019 году", — заключили в министерстве.