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Большинство россиян удовлетворены своими жилищными условиями, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Так, об удовлетворенности жилищными условиями заявили 72% респондентов. 41% из них на соответствующий вопрос ответили "вполне удовлетворен", еще 31% сказали "скорее удовлетворен".

Примечательно, что в 2005 году положительно на данный вопрос отвечали 48% респондентов, а в 2007-м — 55%.

В качестве главных проблем в жилищном вопросе россияне называют высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ (40%) и нехватку жилой пощади (39%). 18% респондентов недовольны некачественными услугами ЖКХ.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 августа 2018 года посредством телефонного интервью по случайной выборке объемом 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.