В Алтайском крае значительно выросла популярность заведений среднего профессионального образования. Школьники после 9-го и 11-го классов осознанно выбирают для себя рабочие профессии, рассказала корреспонденту Amic.ru врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

"У нас сейчас действительно есть большой интерес именно к среднему специальному образованию, к рабочим профессиям — этот тренд на протяжении последних лет виден очень четко. Если раньше все шли в вузы на любое направление, на любую специальность, лишь бы только учиться в вузе, то сегодня дети осознанно выбирают для себя среднее специальное образование или рабочую профессию, а уже потом получают высшее образование либо заочно, либо дистанционно. И работают", — отметила Долженко.

Также специалист отметила, что многие школьники, поступая в колледжи и училища, таким образом уходят от сдачи ЕГЭ.

"Это те дети, которые идут в средние специальные учебные заведения после девяти классов, получив документ об итоговой государственной аттестации. Некоторые выпускники таким образом пытаются избежать ЕГЭ и получить профессию, может быть, более сложным путем, но без стресса. Как правило, такой путь выбирают наименее стрессоустойчивые дети", — сказала Инесса Долженко.

При этом в 2018 году в ссузы поступали выпускники с очень хорошими оценками в аттестатах (речь идет о закончивших 9-й класс), поэтому и средний пропускной балл в средних специальных заведениях был удивительно высоким: 4,7 и 4,8 балла. В некоторых случаях доходило даже до 4,9 балла. Такой конкурс был на специальности по IT-технологиям, IT-решениям для бизнеса.

Также пользуются популярностью у абитуриентов такие направления, как поварское кондитерское дело, строительные специальности, все, что связано с информационной безопасностью, экономикой, бухгалтерским учетом. Как правило, набор на эти специальности закрывается в первый же месяц приемной кампании в городских учреждениях профессионального образования.

В целом общая приемная кампания в средние учебные заведения завершена 15 августа. Прием на базе 11 классов уже закрыт. Но для окончивших 9-й класс свободные бюджетные места еще можно найти. Прием в некоторые ссузы продлен до укомплектования, как правило, до начала ноября.

Легко ли поступить в вуз после ссуза? Комментарий эксперта:

"Приемная кампания в высшие учебные заведения для выпускников СПО основана на внутренних вступительных испытаниях, которые проводятся вузом. Для показавших особые достижения в учебе, а также призеров и финалистов олимпиад и конкурсов есть целый пакет бонусов, которые плюсуются к среднему баллу аттестата об окончании ссуза. Поэтому шанс поступить, конечно, есть. Но нельзя говорить, что будет проще, чем выпускникам 11-х классов.

И есть еще такая проблема: у нас сегодня нет преемственности образовательных программ, когда, например, после окончания ссуза можно поступить сразу на третий курс в высшую школу. Сейчас такое невозможно. Выпускник СПО идет на 1-й курс. Единственный плюс: он может учиться по индивидуальному графику, и какие-то часы у него перезачитываются, то есть у него получается немного больше свободного времени, чем у других студентов. Но возможность пройти ускоренное обучение сегодня почти минимальна. И это большая проблема, которую мы обозначаем и на федеральном уровне. И это во многом препятствует получению в дальнейшем высшего образования среди выпускников ссузов", — рассказала врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.