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Пассажиры самолета Ту-204, который летел из Уфы в Сочи, сделали видеозапись экстренной посадки лайнера из-за возгорания левого двигателя. Об этом пишет ТАСС.

На борту воздушного судна находились 202 пассажира. В результате ЧП пострадавших нет, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, цитирует агентство сообщение пресс-службы международного аэропорта Уфы.

Отмечается, что следователи проводят по факту произошедшего проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.