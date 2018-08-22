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Город-курорт федерального значения Белокуриха получил 7,6 миллиона рублей с начала действия курортного сбора, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, что эксперимент в виде обязательного сбора средств с отдыхающих в размере 30 рублей за сутки проводится в Белокурихе с 1 мая текущего года.

"Курортный сбор за июль в Белокурихе составил 3,2 миллиона рублей. За три месяца действия эксперимента в Алтайском крае город-курорт получил 7,6 миллиона рублей", — констатируют региональные власти.

Отметим также, что с 2019 года с отдыхающих в Белокурихе будут взимать по 50 рублей за сутки.

Курортный сбор взимают средства размещения — это отели, гостиницы, санатории, гостевые дома, пансионаты.

Средства от реализации курортного сбора на территории Белокурихи направят на развитие инфраструктуры города.