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В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержали 31-летнего россиянина. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на генпрокуратуру ФРГ.

В пресс-релизе говорится, что генпрокуратура на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего россиянина Магомеда-Али С. "Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции", — цитирует агентство пресс-релиз.

В документе говорилось, что задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".

В квартире гражданина РФ прошли обыски.