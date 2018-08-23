Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 175,6 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в элитном кирпичном доме на проспекте Социалистическом.

Планировка квартиры — две просторные спальни, рабочий кабинет и огромная кухня-гостиная.

"Двери из натурального дуба, мраморные подоконники, кондиционеры в каждой комнате, качественная паркетная доска, теплый пол", — добавляет автор объявления.

В качестве бонуса покупателю предлагается стоянка для автомобиля на закрытой охраняемой территории и помещение в подвале дома.