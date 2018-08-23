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Центр Барнаула избавили от непрогнивших деревьев ради комфортной среды

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вырубка коснулась улицы Молодежной

Фото: Amic.ru

Массовая вырубка деревьев, большинство из которых, судя по фотографиям, не успели сгнить, произошла на улице Молодежной в Барнауле. Десятки деревьев были вырублены ради пешеходной зоны, которая будет выложена тротуарной плиткой в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда".

Как пояснили сотрудники ООО "Горлесхоз", которые осуществляют вырубку, на месте старых деревьев будут высажены новые. Между тем очередная вырубка  деревьев не понравилась многим барнаульским общественникам. Так, активист Егор Галкин в сообществе "Шпиль" выложил фотографии вырубленных деревьев, которые еще не успели сгнить. Журналист "Российской газеты" Сергей Зюзин также поделился в социальной сети фото работ по вырубке в сквере адмирала Кузнецова.

Отметим, что за проект благоустройства территорий проголосовали сами жители города 18 марта на выборах президента России. Тогда барнаульцы параллельно решали, какие территории войдут в проект "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году.

Что касается тротуарной плитки на Молодежной, то она будет готова к ноябрю. Там появятся новые скамейки, в основном они будут располагаться ближе к  Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками будут расположены в шахматном порядке рядом с Алтайским краевым театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также будут подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не будет, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

В рамках проекта на пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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