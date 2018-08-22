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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поражен числом украинских политиков, которые разделяют мнение его российского коллеги Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе. Об этом пишет "РИА Новости".

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину ", — заявил украинский лидер на форуме ветеранов в Киеве.

Он считает, что ряд политиков настолько ослеплены внутренней борьбой, что временами бездумно, а порой сознательно повторяют тезисы Москвы.

Кроме этого, Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на предложения России по достижению мира в Донбассе.

"Ключ от мира [в Донбассе] находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", — цитирует агентство слова главы Украины.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ названа "страной-агрессором", поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела страны и участвует в конфликте в Донбассе. В МИД России назвали данные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".