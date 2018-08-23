Выглядеть красиво, элегантно и привлекательно стремится каждая женщина. А изысканные вещи способны удовлетворить даже самый взыскательный вкус. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" знают толк в красоте. Здесь всегда рады предложить своим покупателям модные коллекции, широкий ассортимент от эконом до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 18 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. Опытные продавцы помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым.

Недавно в "Блис" поступили классические и фэшн-коллекции нижнего белья и колгот. Также в магазинах сети представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, французского нижнего белья, купальников, колгот (мировые бренды), одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих.

В связи с поступлением новых коллекций компания дарит скидки своим покупателям:

- 30% на женское белье летней коллекции;

- 50% на женское белье весенней коллекции;

- 40% на все купальники.

До конца августа у милых дам есть отличная возможность приобрести итальянский комплект белья от 1300 рублей*.

"Блис":

г. Барнаул, ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж

тел.: 8 (3852) 63-85-14

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* Акция действует до 31 августа 2018 года