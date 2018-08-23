Один из сильнейших спортсменов Алтайского края Иван Нифонтов думает над предложением войти в состав тренерского штаба сборной России по дзюдо. Спортсмену поставили дедлайн: ответ барнаулец должен дать в октябре 2018 года.

О завершении спортивной карьеры, дальнейших планах и перспективах развития спорта в Алтайском крае Иван Нифонтов рассказал в прямом эфире на Эхо Москвы в Барнауле. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- В декабре 2017-го вы объявили, что завершаете спортивную карьеру. Прошло уже восемь месяцев. Чем занимались все это время?

- Занимаюсь сейчас своим спортивным клубом. Мы развиваемся, собираемся расширяться, в настоящий момент делаем ремонт на площадке в одном из торговых центров Барнаула. И я думаю, будет успешный проект. Будет два больших зала для художественной гимнастики и дзюдо. И также я руковожу спортивным клубом. Это мой основной вид деятельности: развитие и набор детей в секции. Готовы встречать новых воспитанников, будущих чемпионов.

Когда родители приводят детей, они преследуют разные цели. Кто-то хочет, чтобы ребенок был физически развит, другие сразу олимпийские цели ставят. И тех и других можно понять. Но здесь нужен симбиоз, чтобы ребенка в раннем возрасте не "задавить" целями и мотивациями. Если он с четырех лет грезит олимпийскими медалями — это вроде бы хорошо. Но очень дозированно надо давать нагрузку, чтобы не отпало желание.

С высоты долгих лет тренировок я понимаю, что спорт — это очень длинный, с одной стороны, путь, но и одновременно очень короткий. Проходит как по щелчку. И все должно быть постепенно. Мы же когда дерево сажаем, не ждем, что оно завтра уже вырастет.

- Некоторые ждут.

- Вот это и есть ошибка многих, что мы готовы и хотим получить результат здесь и сейчас.

- Филиал клуба когда начнет работу?

- Надеемся, что в сентябре. Мы ведем набор детей сейчас. Это будет зависеть от разных факторов. Кто сталкивался с ремонтом, тот меня понимает. Желающих у нас заниматься много. Надеюсь, сможем принять всех ребят.

- Не самая типичная ситуация. В некоторых видах спорта, как говорят сами тренеры, детей не хватает. Вы говорите, что желающих много. Такой интерес вызывает дзюдо или идут на ваше имя?

- Это совокупность нескольких факторов. Во-первых, борьба для мальчишки — это очень важно. Многие родители понимают это. Особенно отцы, да и мамы тоже, считают, что мужчина должен быть защитником и он должен уметь постоять за себя. Во-вторых, сборная России по дзюдо в последнее время показывает очень высокий результат. Ну, тоже нельзя не отметить, что идут, потому что я этим занимаюсь. Часть желающих, я думаю, идут на мое имя.

- Иван, у вас два сына. Для своих детей вы видите спортивную карьеру? Хотите, чтобы они стали олимпийскими чемпионами?

- Это должен быть их выбор, а не мой. Потому что иногда амбиции родителей вредят ребенку. Я хочу, чтобы мои дети были физически развиты. Но самое главное — это учеба. Потому что это фундаментальные знания.

- Если ваши дети выберут карьеру профессиональных спортсменов? Вы как никто знаете, насколько это тяжело, насколько это опасно, как "убивается" здоровье.

- Да, пройденный путь был тяжелым и трудным. Если бы я мог вернуться на 20 лет назад, когда начиналась моя спортивная карьера, то я… Не знаю, я бы еще 20 раз подумал, начинать ли этот путь. Если мои дети сами это выберут, то я готов помогать. Но желать им этого пути я не хочу.

- Но при этом вы сказали, что, когда ты побеждаешь, стоишь на пьедестале и играет российский гимн, то сложно сдержать слезы гордости и радости. И люди, которые это не испытывали, не могут представить, какое это счастье.

- С этим я согласен. Но есть люди, которые тренируются, как и я, 20 лет. Но у них результат в разы хуже. Потому что чемпионом не каждый становится. Но стать чемпионом желает каждый, кто занимается спортом. И им станет только один человек из десятка миллионов спортсменов-дзюдоистов по всему миру.

А то, что я говорил, — да, это безумное счастье и гордость. И вот что-что, но в спортсменах нельзя убить патриотизм. Это колоссальное счастье и ответственность.

- Убить патриотизм невозможно, но многие стараются это сделать. В частности, ситуация вокруг наших атлетов, выступление под нейтральным флагом на Олимпиаде в Корее.

- Возьмем, например, зимние Олимпийские игры. Ну вот нейтральный флаг у наших спортсменов. И что изменилось? Все знают, что эти ребята — русские. Но пытаются сделать какую-то пакость. Другого слова у меня нет. Что пытаются сделать? Унизить? Но от этого мы будем только сильнее. Это тоже мотивация. Такая злость окрыляет, дает силы. Но кого-то, конечно, она может подавить. Я считаю, что русский народ проверенный веками: чем хуже, тем для нас лучше.

- У вас была возможность поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Но при этом вы решили завершить спортивную карьеру. Почему?

- Смотрите, я стал третьим в Лондоне, думал, что я должен стать олимпийским чемпионом. Я много и долго тренировался. И меня стала преследовать череда травм. Еще до Олимпиады у меня была травма. В январе 2012 года меня прооперировали в первый раз. И для меня бронза в Лондоне была дороже золота. Даже хирург, который меня оперировал, сказал, что это просто нереально. Потом у меня была травма плеча, я восстановился.

Спустя девять месяцев я боролся на чемпионате мира и стал третьим. И потом в 2015 году у меня была травма. Я тренировался. Но старший тренер доверил мое место другому, и я не поехал в Рио. И кстати, решение тренера было абсолютно верным - Хасан Халмурзаев выиграл золото Игр.

Но личная трагедия присутствовала. Я решил для себя тогда, что буду выступать на чемпионате мира 2017 года. Я занимался, набирал форму и опять получил травму. И я понял, что уже износ организма, я не справлялся с нагрузками, и если я хочу жить полноценной жизнью, то надо остановиться. В сборной идут колоссальные нагрузки. У каждого свой ресурс. Я свой исчерпал.

Когда ты приходишь в сборную, тебе кажется, что спорт — это вся жизнь. А когда я уходил, понял, что спорт — это небольшой период жизни.

- Тренерский штаб легко отпустил?

- Если бы за мной никого не было, то это одна история. Но у нас скамейка очень длинная, там много молодых хороших ребят. Они сказали, что я для них все равно "Супер-Ваня", что я молодец. Они тоже понимали, что травма за травмой, и были согласны с моим выбором.

- А как же предложение войти в тренерский штаб сборной России? Когда уже дедлайн, когда вы им дадите ответ?

- Мне дали еще время, я еще думаю. Своим опытом нужно и можно делиться. Ты не должен оставлять этот опыт в себе. Я могу передавать свои знания алтайским ребятам, но я могу быть полезен и для сборной. Но сколько я смогу это совмещать? Много факторов, которые меня останавливают. Мне действительно поставили дедлайн, когда я должен дать ответ. И я еще думаю.

- Работа в сборной – это тоже очень амбициозно. Но развитие спорта в нашем регионе – крайне сложная тема. У нас не все хорошо. Далеко не все.

- Работа проводится, но как ее оценить? Мы за развитие, есть планы, есть проекты, которые мы можем осуществить и которые будут приносить пользу Алтайскому краю. Это не только дзюдо. Всегда хочется чего-то большего.

Чтобы спорт развивался, должно сложиться много факторов. Выделяют средства на медицину. Но профилактика намного дешевле, чем лечить болезни. Хочется, чтобы финансирование краевого спортуправления было на порядок больше. Сколько мы лечим детей, потому что мы недосмотрели? Когда мы выделяем на спорт миллион, а миллион недовыделили, то на здравоохранение потом придется направить пять миллионов.

У наших детей сидячий образ жизни, они сидят с планшетами. Их надо "выгонять" на улицу, им надо заниматься спортом. И мы должны сделать в шаговой доступности спортивные школы по всему Алтайскому краю. Не надо брать отдельно город, отдельно районы. В районах ситуация еще плачевнее.