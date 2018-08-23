В фонде "Облака" рассказали историю семьи с тремя маленькими детьми, которой сейчас очень нужна реальная помощь и поддержка. Так вышло, что единственный кормилец в этой семье тяжело заболел. И в один миг Андрей, Анна и их трое детей оказались на улице, не сумев оплатить съемное жилье. А еще с долгами, кредитами, проблемами, болезнью…

Болезнь не предупреждает

Раньше Андрей обеспечивал семью полностью, пока Анна воспитывала детей. Снимали жилье, в холодильнике всегда был запас продуктов, дети не нуждались ни в чем. Но тяжелая болезнь перечеркнула все. Сначала отец семейства стал ощущать сильнейшую раздражительность и слабость в теле. Это стал уже не тот сильный человек, который с утра и до ночи работал для семьи и планировал построить самый лучший дом для своих близких. Оказалось, у Андрея болезнь щитовидной железы. Причем установить диагноз удалось только спустя год. После изнурительных мытарств по врачам, больницам, дорогим диагностическим процедурам врачи приблизились к постановке диагноза. Теперь благополучный исход зависит от предстоящей операции.

Анне 26 лет, дочери Даше 7 лет, Паше 3 годика, Веронике 1 годик. И теперь все легло на плечи этой молодой женщины. Лечение супруга, воспитание детей, бытовые заботы, решение всех возникающих проблем.

Помощь очень нужна

Просьба о помощи для этой семьи посвящена не сбору средств на операцию для Андрея, а для того, чтобы помочь им выжить в этот непростой период.

Пока Андрей проходит сдачу анализов и ожидает квоты на бесплатную операцию в другой город. Ближайший город, в который могут пригласить Андрея, – это Красноярск. Анна делает все, чтобы муж туда попал и получил шанс вернуться в семью здоровым.

Анна обратилась в фонд "Облака" со слезами на глазах: пока мужу ставили диагноз, он потерял работу, которая обеспечивала их стабильность и надежду приобрести жилье. Теперь муж не может работать, еле встает с кровати и ощущает себя совершенно обессиленным человеком, несмотря на то, что ему нет и 35 лет.

Анна вынуждена была искать временное жилье, так как платить за квартиру они не смогли. К тому же накопились долги. Сейчас семья живет в маленькой комнате, которую им выделили родственники только до 15 сентября. Затем они снова будут вынуждены скитаться по городу в поисках жилья на то небольшое пособие, которое Анна пока еще получает на маленького ребенка.

Сильная хрупкая женщина

Кредиты, поиск жилья, больной муж, больницы, маленькие дети, еда. Этот порочный круг сможет разорвать только стабильный доход мужа, который после операции должен вернуться обратно в социальную жизнь.

Анна не плачет. Она держится, несмотря на то, что почти все родственники посоветовали Анне отказаться от мужа, особенно после того, как из-за гормональной дисфункции щитовидной железы его эмоциональное состояние вышло из-под контроля, и Анне с детьми пришлось очень тяжело.

"Как же я могу его бросить? Он тогда точно умрет, потому что больной мужчина, который не может заработать денег, не нужен никому. Даже родной матери. Я буду с ним до конца и наши дети тоже", — сказала Анна на приеме в фонде.

Помочь выжить

Фонд хочет помочь Анне с жильем и поддерживать ее шесть месяцев. Это тот самый срок, который займет операция и длительная реабилитация Андрея. Анна планирует выйти на работу сразу же, как только младшую дочь возьмут в новые ясельные группы, которые активно создаются по городу Барнаулу.

Бороться с тяжелым заболеванием, когда тебе негде жить и нечего есть, практически невозможно. Мы видим только верхушку айсберга, когда читаем о том, что происходит в семьях с тяжелыми диагнозами. Но практически никто не пишет о том, как выживает семья, родственники, пока идет сбор средств на операцию.

Большинство родных больных людей тяжело бедствуют, лишь бы собрать деньги на лечение или операцию. Главное, если есть шанс, использовать его.

Но Анна и Андрей могли бы бороться с болезнью еще эффективнее, если бы знали, что им есть куда возвращаться после больницы, а дети будут дома в безопасности.

"Мы проанализировали среднюю рыночную стоимость жилья в Барнауле и хотим помочь семье оплачивать жилье 6 месяцев, собирая для них 12 тысяч рублей. Это квартира из двух комнат, не в центре города, в спальном районе. Одна комната для больного Андрея, который нуждается в постоянном уходе и полной тишине по предписанию врачей, и вторая комната для троих детей и Анны. Семья согласна жить в таких условиях, пока Андрей не встанет на ноги, да ведь и выбора нет", — говорят в фонде.

Посильная поддержка

Фонд "Облака" принял решение не собирать огромную сумму сразу, так как в этом месяце огромное количество семей обратилось за помощью, и им тоже нужна адресная поддержка. Поэтому "Облака" ежемесячно в течение 6 месяцев будут собирать средства для Анны и Андрея и оплачивать с расчетного счета фонда квартиру для семьи, пока Андрей проходит операцию и длительную реабилитацию, а Анна выйдет на работу.

Также Анна будет получать в фонде психологическую длительную помощь бесплатно и помощь юриста в вопросе получения жилья по программе "Многодетная семья".

На данный момент времени фонд уже помог Анне детскими вещами и продуктами. Анна по продуктовой карточке сможет получать поддержку два раза в месяц, а также бесплатно одевать своих детей.

Семья просит у вас помощи, поверить в них. И дать им шанс на возвращение в прежнюю жизнь, которая уже никогда не будет такой, как раньше. Они справятся. Это очень сильные люди. Просто в беде они оказались одни. Бедные родственники никому не нужны. И это правда. Когда у тебя шаткое, неустойчивое материальное положение, то беда окончательно тянет вниз. И наша задача – быть рядом с ними, чтобы не дать им упасть.

Адресный сбор

Сбор для оплаты первого месяца за квартиру, в которой будут жить Аня, Андрей и трое маленьких детей – 12 000 рублей.

Помочь Анне и Андрею можно по реквизитам фонда. Выбрать удобный способ пожертвования денежных средств можно на сайте фонда www.fondoblaka.com. Отправить пожертвование можно также по реквизитам фонда с СМС-сообщением: "Аня, ты не одна":

- новый способ сделать мгновенное пожертвование: через страницу "ВКонтакте" в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

– на карту Сбербанка №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- по номеру телефона, привязанному к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- просто и быстро можно отправить пожертвование на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования, и вы можете выбрать ту сумму, которую решите сами и которая есть на вашем балансе телефона. Все средства с короткого номера попадают на расчетный счет фонда в Альфа-Банке и сразу отражаются в комментариях к поступлениям под данным постом;

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, открыт расчетный счет в Альфа-Банке, и также все поступления адресные от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- на сайте фонда создана кнопка "пожертвовать": по ней в течение 2 секунд вы можете сделать перевод средств по короткому номеру, а также увидеть все варианты перевода средств. Уже в скором времени на сайте откроется платежная система Лейка, которая поможет вам вводить ваши данные карты и делать пожертвование не через ваш телефон, а через сайт. Сайт фонда www.fondoblaka.com: кнопка "ПОМОЧЬ".

В каждом из способов пожертвования важно указать имя семьи, которой вы решили помогать. Здесь сообщение: "Аня, ты не одна".

Если у вас есть возможность разместить, к примеру, в своей пустующей квартире семьи за умеренную оплату, то вас просят связаться по городскому номеру телефона фонда с Мариной Бондаревой и получить дополнительную информацию.

Фонд "Облака":

г. Барнаул, ул. Горького, 45

Тел.: 8 (3852) 590-180

Сайт: www.fondoblaka.com

https://vk.com/fond_oblaka

https://www.instagram.com/fond_oblaka/