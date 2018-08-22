Фото: roscosmos.ru

Производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, произнесенные на форуме "Армия-2018".

При этом уточняется, что эксплуатация ракет завершится в 2025 году.

По словам Рогозина, до этого срока действуют контракты на 20 ракет, 17 из которых подтверждены, три в работе.

"Мы завершаем производство ракет "Протон-М" в конце 2020 года — начале 2021 года. После этого идет эксплуатация ракет, их подготовка к пуску", — сказал глава Роскосмоса.