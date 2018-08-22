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В Симферополе развернули самый большой на территории Крыма российский флаг. Акция прошла в рамках Дня Государственного флага РФ на центральной площади города, пишет ТАСС.

Одна из организаторов акции Алла Мирошниченко отметила, что развернутый флаг в Симферополе является "символом единения со всеми народами, населяющими нашу большую страну". Она подчеркнула, что этот флаг является самым большим триколором, развернутым на полуострове.

Размеры флага составляют 28 метров в длину и 16 — в ширину, а масса полотнища равна 100 кг. Его развернули под звуки российского гимна около сотни горожан - представители детских спортивных школ, национальных обществ. На площади раздавали флажки и ленточки цветов триколора.

Также утром у здания Госсовета республики прошла церемония торжественного подъема государственного флага страны, в которой участвовали депутаты парламента региона и представители общественности. По улицам города прошел автопробег, организованный ДОСААФ, в котором поучаствовали свыше десятка машин, украшенных триколором.

С Днем Государственного флага РФ жителей полуострова поздравил глава региона Сергей Аксенов, назвавший этот день знаменательной датой современной российской истории. "Государственный флаг олицетворяет мощь и единство нашей страны, ее победы и достижения, сопровождает самые значимые, самые торжественные события", — приводит агентство цитату из его поздравления.