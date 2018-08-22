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Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом в среду, 22 августа, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что евро к 10:08 мск прибавил 20 копеек, достигнув 78,05 рубля. Таким образом, курс европейской валюты превысил 78 рублей впервые с 13 августа.

Доллар вырос на 15 копеек — до 67,42 рубля.

При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,67% — до 73,12 доллара за баррель.

По словам аналитиков, российская валюта продолжает оставаться под давлением на фоне общей слабости валют развивающихся стран и возможных новых санкций против России со стороны Вашингтона.