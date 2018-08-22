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Сотрудники Следственного комитета выехали на место крушения легкомоторного "Аэропракта А-22" в Красноярском крае. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на официального представителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Яну Стрижову.

Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству, что крушение произошло в 2,5 км северо-западнее села Вознесенка. Пилот при падении самолета не выжил.

"По данному факту начата доследственная проверка. На место выехала следственно-оперативная группа", — цитирует агентство слова Стрижовой.

Кроме этого, транспортная прокуратура региона также начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.