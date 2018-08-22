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Автошколы в РФ посчитали спорным предложение реформировать экзамены на вождение, озвученное весной начальником ГИБДД Михаилом Черниковым. Опасения в основном связаны с идеей совместить "площадку" (тест навыков вождения на специально огороженной территории) и "город" (экзамен на умение управлять автомобилем в городских условиях), сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам самого Черникова, инициатива связана с желанием сэкономить время претендентов на права и сотрудников экзаменационных подразделений, а также международным опытом.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева считает, что в таком случае возникнет риск тотальной отмены экзаменов. Например, основанием для этого станет невозможность выполнить обязательное упражнение "разворот" на дороге, на которой коммунальщики не успели убрать снег.

В ДОСААФ добавляют, что будет "затруднительно" выполнить специальные маневры в условиях города. Там указывают на возможную необъективность полицейских. Если на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, то в городе этого не будет. Следовательно, существует риск того, что реформа приведет к росту коррупции.

Ассоциация автошкол Марий Эл также указала на еще один спорный момент. Обязательным упражнением на площадке является параллельная парковка задним ходом. Если начинающий водитель будет демонстрировать ее на экзамене в городе, то это может повысить риск аварийности. Кроме этого, большие риски возникнут при выполнении "специальных маневров" в городе теми, кто сдает на права водителя грузовика или автобуса, добавляют в Дальневосточной ассоциации автошкол.

В Федерации автошкол Татарстана считают неправильным сделать опциональным такое важное упражнение, как "Начало движения с места после остановки на подъеме и спуске". Там полагают, что это снизит уровень подготовки автомобилистов.

Издание пишет, что есть ассоциации, поддержавшие инициативу ГИБДД, например, Союз автошкол Москвы, Национальный союз ассоциаций автошкол.

Помимо идеи совместить "площадку" и "город", ГИБДД также собирается ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время сдачи теста, разрешить проведение экзамена на автомагистрали. В начале августа стало известно, что предложения ГИБДД были включены в проект постановления правительства, разработанный МВД.