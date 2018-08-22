Фото: twitter.com

Тизер четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" появился в официальном Twitter-аккаунте проекта. Об этом пишет "Газета.Ru".

В ролике, выполненном в стиле аниме, главные герои стреляют из бластеров во время космического приключения и встречают соратников и соратниц. Некоторые образы знакомы зрителю по предыдущему сезону сериала.

Точной даты выхода нового сезона "Рика и Морти" нет, но ожидается, что это произойдет в следующем году.

Ранее канал Adult Swim заказал у создателей сериала 70 новых эпизодов.