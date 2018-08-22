Фото: twitter.com
Тизер четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" появился в официальном Twitter-аккаунте проекта. Об этом пишет "Газета.Ru".
В ролике, выполненном в стиле аниме, главные герои стреляют из бластеров во время космического приключения и встречают соратников и соратниц. Некоторые образы знакомы зрителю по предыдущему сезону сериала.
Точной даты выхода нового сезона "Рика и Морти" нет, но ожидается, что это произойдет в следующем году.
Ранее канал Adult Swim заказал у создателей сериала 70 новых эпизодов.
#RickandMorty pic.twitter.com/YDbPxjZVMg— Rick and Morty (@RickandMorty) 21 августа 2018 г.
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