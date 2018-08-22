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Замоскворецкий суд Москвы в среду, 22 августа, удовлетворил иск о взыскании свыше 2,2 миллиарда рублей с экс-директора ФСИН Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

"Исковые требования ФСИН удовлетворить полностью", — цитирует агентство решение судьи.

Представитель ФСИН на заседании просил о компенсации ущерба, который нанесли бюджету ведомства осужденными. "В материалах дела представлен приговор суда в отношении Реймера и иных лиц, приговор вступил в силу, зафиксировав совершение преступления и нанесение материального ущерба. Данный иск — законное требование ФСИН в рамках процесса компенсации полученного вреда", — заявил юрист ведомства.

В свою очередь юристы осужденных просили суд об отказе в требованиях, заявляя, что сумма более 2,2 миллиарда ничем не обоснована. "Требования ФСИН и решение суда предусматривают, что сумма в 2,2 млрд рублей будет взыскана дважды — первый раз в отношении осужденного Николая Мартынова, чье дело выделено в отдельное производство, а второй раз — по сегодняшнему решению совокупно с Реймера и еще двоих фигурантов. Это при том, что на всю программу было выделено около 3 млрд рублей", — цитирует агентство слова представителя защиты осужденных.

Они намерены обжаловать решение суда, подчеркнув, что сумма ущерба не обоснована, а также будет взыскана два раза.

Суд в среду рассматривал иск ФСИН к осужденным по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов экс-главе службы Реймеру, его заму Николаю Криволапову и главе ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктору Определенову о взыскании порядка 2,25 млрд рублей в качестве компенсации материального ущерба. В июне прошлого года фигуранты дела получили восемь лет, пять лет и восемь месяцев, а также шесть лет лишения свободы соответственно. В ноябре Мосгорсуд оставил приговор в силе, отменив лишь ранее назначенные судом штрафы.