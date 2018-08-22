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Бельгиец выиграл в лотерею EuroMillions 107,8 миллиона евро. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу бельгийского отделения EuroMillions.

"Гигантский джекпот в 107 839 228 евро, о котором мечтали многочисленные участники по всей Европе, и именно в Бельгии была зарегистрирована выигрышная комбинация", — приводит агентство текст заявления.

Отмечается, что размер джекпота лотереи все время меняется: сумма копится в ходе тиражей, в которых не было главного победителя. Однако, согласно правилам лотереи, потолок выигрыша зафиксирован на уровне в 190 миллионов евро, кроме отдельных праздничных или юбилейных тиражей с повышенным призовым фондом.

В минувшем году сразу два бельгийца получили главные призы лотереи в 23,5 и в 153,9 миллиона евро. Рекордный выигрыш был установлен в 2016 году и составил 168 миллионов евро.

Для получения главного приза лотереи нужно угадать комбинацию в 7 из 62 чисел. Один билет стоит 2,5 евро, вероятность выигрыша главного приза — 1 шанс на 139,8 миллиона.