Фото: Катунь 24

В среду, 22 августа, в Рубцовске в рамках празднования Дня флага РФ пронесли гигантский триколор. Об этом пишет "Катунь 24".

Уточняется, что шествие горожан началось от администрации города до центральной площади им. Ленина. В нем принимали участие 250 человек.

Флаг, который рубцовчане пронесли по городу, в длину достигает 50 метров, что равно размеру 16-этажного дома.

Данный флешмоб придумали горожане. Они обратились в городской комитет по культуре, поддержавший идею. Реализовали задумку на одном из предприятий Рубцовска.

Также в программе праздника в Рубцовске праздничный концерт и фейерверк.