"Алгоритм" — одна из самых динамично развивающихся строительных компаний, входящая в "топ" застройщиков Алтайского края, была удостоена новой награды: на официальном торжестве, посвященном Дню строителя, она была признана "Лидером отрасли" по объемам производства, оказавшись в тройке лидеров региона.

Почетная награда была вручена застройщику на мероприятии, которое состоялось 8 августа в краевом Молодежном театре и где присутствовали врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, глава администрации Барнаула Сергей Дугин, а также представители отрасли и ветераны труда.

СЗ ИСК "Алгоритм" — абсолютный лидер по объемам текущего строительства в Алтайском крае: по данным сайта Единого реестра застройщиков на 1 июня 2018 года, объем текущего строительства компании составил 121 538 квадратных метров, а ее доля — 12,78 % всего строительного рынка региона. Кроме того, компания занимает 189-е место в общероссийском рейтинге.

Специализированный застройщик

Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм"

Отдел продаж г. Барнаул

Единый номер: 8(3852)72-00-82

Е-mail: algoritm_rielt@mail.ru

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