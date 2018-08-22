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Россия не согласна с термином "оккупация" по отношению ко времени, когда страны Прибалтики входили в состав Советского Союза, и не собирается вести речь о выплате компенсаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

"Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — заявил Песков, призвав не забывать о вкладе в развитие стран Прибалтики во времена Советского Союза. В частности, в инфраструктуру, экономику и социальную сферу.

Ранее главы минюстов Эстонии и Латвии заявили, что собираются добиться от РФ возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Стороны представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В 2016 году специально созданная комиссия оценила ущерб, который был нанесен экономике Латвии в ходе "оккупации СССР", в 185 миллиардов евро.

В конце 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, согласно которой они собирались потребовать возмещения ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В документе заявлялось, что во времена Советского Союза три государства Балтики использовались в политических и экономических целях "оккупационного режима" и в итоге понесли демографические и социально-экономические потери.