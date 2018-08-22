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Эксперты, которые осмотрели аварийно севший в Уфе пассажирский Ту-204, исключили попадание в двигатель инородного предмета. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на портал Ufa1.

По их словам, вероятнее всего, дело в топливной системе или самом двигателе.

Напомним, лайнер с 204 пассажирами на борту вылетел из Уфы в Сочи утром в среду, 22 августа. Через несколько минут у самолета загорелся левый двигатель, экипаж решил вернуться в аэропорт.

В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиры вылетели в Сочи запасным бортом.

РБК добавляет, что Росавиация с участием представителей компании Red Wings начала проверку по факту возгорания двигателя.

"По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии", — цитирует агентство сообщение пресс-службы компании.