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Российский лидер Владимир Путин считает санкции США против РФ контрпродуктивными и бессмысленными. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает ТАСС.

"Что касается санкций [США против России], то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", — приводит агентство слова президента.

Путин также выразил надежду на то, что власти Штатов со временем поймут бесперспективность санкционного давления на РФ.

"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика [санкций против РФ] не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", — заявил глава РФ.

Также Путин признался, что ни он, ни Дональд Трамп не рассчитывали решить все проблемы в отношениях России и США на саммите в Хельсинки.

При этом он подчеркнул, что считает встречу положительной и полезной.

"Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", — заключил глава государства.