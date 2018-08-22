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Российский лидер Владимир Путин считает санкции США против РФ контрпродуктивными и бессмысленными. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает ТАСС.
"Что касается санкций [США против России], то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", — приводит агентство слова президента.
Путин также выразил надежду на то, что власти Штатов со временем поймут бесперспективность санкционного давления на РФ.
"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика [санкций против РФ] не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", — заявил глава РФ.
Также Путин признался, что ни он, ни Дональд Трамп не рассчитывали решить все проблемы в отношениях России и США на саммите в Хельсинки.
При этом он подчеркнул, что считает встречу положительной и полезной.
"Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", — заключил глава государства.
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